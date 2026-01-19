Українська правда
Лунін повернувся в заявку Реала та може зіграти проти Монако у Лізі чемпіонів

Олексій Мурзак — 19 січня 2026, 19:12
Андрій Лунін
Getty Images

Український голкіпер Реала Андрій Лунін потрапив до заявки команди на домашній матч із Монако в межах 7 туру загального етапу Ліги чемпіонів.

Список гравців оприлюднила пресслужба мадридського клубу.

Матч Реал – Монако відбудеться завтра, 20 січня, о 22:00 за київським часом. Після 6 турів в активі "вершкових" 12 очок та 7 місце в турнірній таблиці, клуб вже забезпечив собі місце у плейоф турніру.

Нагадаємо, Лунін захищав ворота Реала у кубковому матчі проти аутсайдера Сегунди. У цьому поєдинку український голкіпер пропустив три голи, а мадридці сенсаційно вилетіли із турніру вже на стадії 1/8 фіналу (2:3). Водночас через ушкодження він не потрапив до заявки клубу на матч проти Леванте в межах Ла Ліги.

У поточному сезоні-2025/26 Андрій провів за "вершкових" лише три матчі, у яких пропустив 8 голів.

