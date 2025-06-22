Лунін може вийти в основі Реала на матч проти РБ Зальцбург

Голкіпер збірної України Андрій Лунін може вийти в основі Реала на матч третього туру клубного чемпіонату світу-2025 проти РБ Зальцбург.

Про це повідомляє Defensa Central.

Новий головний тренер Реала Хабі Алонсо вважає основним воротарем команди Тібо Куртуа, проте хоче надати Луніну ігровий час, щоби винагородити українця за терпіння і професіоналізм і підкреслити його значення для команди.

При цьому, в Реалі не виключають можливість відходу Луніна вже цього літа. Попри те, що контракт воротаря діє до літа 2030 року, українець розглядає можливість переходу в клуб, де отримає статус гравця основи. У разі, якщо Лунін захоче покинути Реал, клуб не створюватиме перешкод для Андрія.

Матч проти РБ Зальцбург Реал проведе 27 червня. Сьогодні, 22 червня, мадридський клуб зіграє проти Пачуки. Лунін увійшов у заявку команди на матч.