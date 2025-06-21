Лунін потрапив у заявку Реала на матч проти Пачуки в межах КЧС-2025

Український голкіпер Андрій Лунін потрапив у заявку Реала на матч проти Пачуки в межах клубного чемпіонату світу.

Список гравців оприлюднила пресслужба мадридського клубу.

До матчу іспанський клуб посідає друге місце з одним набраним балом, мексиканська команда йде останньою.

Матч Реал – Пачука відбудеться завтра, 22 червня. Початок о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Лунін досі не вирішив, чи продовжувати грати за мадридський Реал.

У поточному сезоні 26-річний український голкіпер провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази відстояв "на нуль". Його трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.