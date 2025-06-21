Лунін потрапив у заявку Реала на матч проти Пачуки в межах КЧС-2025
Андрій Лунін
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Український голкіпер Андрій Лунін потрапив у заявку Реала на матч проти Пачуки в межах клубного чемпіонату світу.
Список гравців оприлюднила пресслужба мадридського клубу.
До матчу іспанський клуб посідає друге місце з одним набраним балом, мексиканська команда йде останньою.
Матч Реал – Пачука відбудеться завтра, 22 червня. Початок о 22:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що Лунін досі не вирішив, чи продовжувати грати за мадридський Реал.
У поточному сезоні 26-річний український голкіпер провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази відстояв "на нуль". Його трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.