Гравця ПСЖ та збірної Франції звинувачують у работоргівлі та експлуатації

Французька прокуратура розпочала розслідування проти захисника Парі Сен-Жермен і збірної Франції Лукаса Ернандеса та його партнерки. Пару підозрюють у торгівлі людьми та використанні нелегальної робочої сили.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерела, позов подала сім'я з п'яти громадян Колумбії. Їхня адвокатка Лола Дюбуа стверджує, що колумбійці працювали на футболіста без належного легального статусу в період з вересня 2024 року по листопад 2025 року.

Позивачі заявляють про жахливі умови праці, стверджуючи, що виконували обов'язки з догляду за дітьми та охорони без вихідних, а їхній графік іноді сягав 82 годин на тиждень.

Чемпіон світу 2018 року та його партнерка Вікторія Тріай категорично відкидають усі звинувачення. У своїй заяві вони наголосили, що ставилися до колумбійців як до друзів і діяли з добрими намірами.

"Ми відкрили наш дім і наше життя людям, які представлялися друзями, які шукали нашої доброти й до яких ми відчували щиру прихильність. Вони ділили наше життя з повагою і гідністю. Ми допомагали їм, підтримували їх і вірили їм, коли вони говорили нам, що знаходяться в процесі урегулювання свого становища. Ця довіра була зраджена".

Подружжя стверджує, що вони стали жертвами маніпуляцій через "емоційні історії" та фальшиві запевнення.

"Ми діяли як люди – і болісно дізналися, що співчуття можна використовувати в своїх інтересах", – сказали вони.

Зауважимо, що у поточному сезоні Лукас взяв участь у 17 матчах ПСЖ у всіх турнірах, відзначившись у них однією гольовою передачею.

Нагадаємо, що у грудні минулого року захисник ПСЖ був дискваліфікований на три матчі Ліги чемпіонів. У 5 турі Ліги чемпіонів, у матчі проти Тоттенгема Ернандес був вилучений з поля за удар ліктем у обличчя Хаві Сімонса.