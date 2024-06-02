Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал продовжить контракт з Модричем — Романо

Олександр Булава — 2 червня, 18:09
Реал продовжить контракт з Модричем — Романо

Півзахисник Реала Лука Модрич залишиться у Мадриді щонайменше ще на сезон.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Наступного тижня відбудеться фінальна зустріч президента "вершкових" Флорентіно Переса, на якій буде продовжено угоду про співпрацю з 38-річним Модричем.

Чинний контракт Луки розрахований до 30 червня 2024 року.

У сезоні-2023/24 хорватський півзахисник відіграв 46 матчів за Реал. На його рахунку — 2 голи та 8 асистів.

Напередодні Модрич повторив рекорд за кількістю здобутих трофеїв Ліги чемпіонів.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Футбольні трансфери Лука Модрич

Лука Модрич

Кроос, Модрич, Начо та Карвахаль повторили рекорд легенди Реала за кількістю перемог у Лізі чемпіонів
Модрич підписав контракт з Реалом до 2025 року — джерело
Модрич: Всі вважають нас фаворитами, але ми так не думаємо
Модрич поділився думками про завершення кар'єри
Доля ветеранів Реала визначиться після фіналу ЛЧ

Останні новини