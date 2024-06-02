Реал продовжить контракт з Модричем — Романо
Півзахисник Реала Лука Модрич залишиться у Мадриді щонайменше ще на сезон.
Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.
Наступного тижня відбудеться фінальна зустріч президента "вершкових" Флорентіно Переса, на якій буде продовжено угоду про співпрацю з 38-річним Модричем.
Чинний контракт Луки розрахований до 30 червня 2024 року.
У сезоні-2023/24 хорватський півзахисник відіграв 46 матчів за Реал. На його рахунку — 2 голи та 8 асистів.
Напередодні Модрич повторив рекорд за кількістю здобутих трофеїв Ліги чемпіонів.