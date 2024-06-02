Реал продовжить контракт з Модричем — Романо

Півзахисник Реала Лука Модрич залишиться у Мадриді щонайменше ще на сезон.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Наступного тижня відбудеться фінальна зустріч президента "вершкових" Флорентіно Переса, на якій буде продовжено угоду про співпрацю з 38-річним Модричем.

Чинний контракт Луки розрахований до 30 червня 2024 року.

У сезоні-2023/24 хорватський півзахисник відіграв 46 матчів за Реал. На його рахунку — 2 голи та 8 асистів.

🚨⚪️ Luka Modrić stays at Real Madrid as he will sign new deal next week — here we go, confirmed.



Final meeting will Florentino Pérez will be exactly as expected: put pen to paper, take pictures, then announce it.



Modrić didn’t care about money, he rejected two big proposals. pic.twitter.com/SPadzGYYkz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024

Напередодні Модрич повторив рекорд за кількістю здобутих трофеїв Ліги чемпіонів.