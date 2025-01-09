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Модрич не зіграє проти Мальорки в матчі Суперкубку Іспанії

Володимир Максименко — 9 січня 2025, 13:55
Модрич не зіграє проти Мальорки в матчі Суперкубку Іспанії
Лука Модрич
Реал Мадрид

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич не допоможе своїй команді у півфінальному матчі Суперкубку Іспанії проти Мальорки.

Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

За словами Карло Анчелотті, хорват підхопив вірусну інфекцію та має відпочити.

У сезоні-2024/25 Модрич зіграв у 27 матчах за свій клуб, в яких відзначився одним голом та віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, матч між Реалом та Мальоркою відбудеться сьогодні о 21:00 за київським часом.

Раніше хавбек завдяки голу у ворота Валенсії став рекордсменом мадридців.

Реал Мадрид Лука Модрич

Лука Модрич

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