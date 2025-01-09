Модрич не зіграє проти Мальорки в матчі Суперкубку Іспанії

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич не допоможе своїй команді у півфінальному матчі Суперкубку Іспанії проти Мальорки.

Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

За словами Карло Анчелотті, хорват підхопив вірусну інфекцію та має відпочити.

Parte médico de Modrić.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 9, 2025

У сезоні-2024/25 Модрич зіграв у 27 матчах за свій клуб, в яких відзначився одним голом та віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, матч між Реалом та Мальоркою відбудеться сьогодні о 21:00 за київським часом.

Раніше хавбек завдяки голу у ворота Валенсії став рекордсменом мадридців.