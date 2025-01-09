Модрич не зіграє проти Мальорки в матчі Суперкубку Іспанії
Лука Модрич
Реал Мадрид
Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич не допоможе своїй команді у півфінальному матчі Суперкубку Іспанії проти Мальорки.
Про це повідомляє пресслужба "вершкових".
За словами Карло Анчелотті, хорват підхопив вірусну інфекцію та має відпочити.
У сезоні-2024/25 Модрич зіграв у 27 матчах за свій клуб, в яких відзначився одним голом та віддав чотири результативні передачі.
Нагадаємо, матч між Реалом та Мальоркою відбудеться сьогодні о 21:00 за київським часом.
Раніше хавбек завдяки голу у ворота Валенсії став рекордсменом мадридців.