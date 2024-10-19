Суарес розповів, чи залишиться в Інтер Маямі
Луїс Суарес
MLS
Зірковий форвард Луїс Суарес заявив, що готовий продовжити контракт зі своїм поточним клубом, Інтер Маямі.
37-річного уругвайця цитує пресслужба MLS.
"Я знаю, що мій юрист веде розмови з клубом. Я хотів завершити сезон якомога краще, показавши клубу, що у мене ще є ентузіазм. Фізично я почуваюся добре, і в мене є бажання продовжувати бути частиною історії цього клубу", – заявив форвард.
Суарес перейшов у Інтер Маямі в грудні минулого року. Його контракт діє до 31 грудня 2024 року, в угоді прописана опція продовження ще на один рік. У нинішньому сезоні на рахунку нападника 20 голів і 8 асистів у 29 матчах.
Вчора повідомлялося про те, що Інтер Маямі отримає запрошення на клубний чемпіонат світу, який пройде у США влітку 2025 року в форматі з 32 команд.