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Стало відомо, який клуб отримає запрошення на клубний чемпіонат світу

Олег Дідух — 18 жовтня, 20:17
Стало відомо, який клуб отримає запрошення на клубний чемпіонат світу
ФК Інтер Маямі

Клуб Ліонеля Мессі та Сергія Кривцова, Інтер Маямі, візьме участь у клубному чемпіонаті світу 2025 року.

Про це повідомляє Даніеле Марі.

Інтер Маямі отримає запрошення на турнір як представник країни-господарки, не проходячи відбір за спортивним принципом. Очікується, що незабаром про запрошення клубу з Флориди оголосять офіційно.

Інтер Маямі стане 31-м з 32 учасників клубного чемпіонату світу 2025 року, який пройде з 15 червня по 13 липня 2025 року в США в розширеному форматі.

Останнім учасником турніру стане переможець поточного розіграшу Копа Лібертадорес. Незабаром на турнірі відбудуться півфінали, в яких зіграють бразильські Атлетіко Мінейро та Ботафого, аргентинський Рівер Плейт і уругвайський Пеньяроль. Фінал відбудеться 30 листопада.

Раніше Сергій Кривцов назвав причину переходу в Інтер Маямі.

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