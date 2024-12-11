Енріке: ПСЖ все ще може вилетіти з Ліги чемпіонів

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував перемогу над РБ Зальцбург в межах шостого туру Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить ESPN.

"У нас немає достатньої кількості очок, ми все ще можемо вилетіти з Ліги чемпіонів. Команда повинна рухатись від матчу до матчу.

Футбол - несправедливий вид спорту, відбір та класифікація досить жорсткі. Будь-який гол може мати вирішальне значення.

Матч проти Зальцбургу був нічим не кращий за поєдинки із ПСВ або Атлетико. Нам потрібні очки та ми спробуємо виграти наступні два матчі", - заявив Енріке.