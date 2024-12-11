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Енріке: ПСЖ все ще може вилетіти з Ліги чемпіонів

Володимир Максименко — 11 грудня 2024, 12:15
Енріке: ПСЖ все ще може вилетіти з Ліги чемпіонів
Луїс Енріке
Getty images

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував перемогу над РБ Зальцбург в межах шостого туру Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить ESPN.

"У нас немає достатньої кількості очок, ми все ще можемо вилетіти з Ліги чемпіонів. Команда повинна рухатись від матчу до матчу.

Футбол - несправедливий вид спорту, відбір та класифікація досить жорсткі. Будь-який гол може мати вирішальне значення.

Матч проти Зальцбургу був нічим не кращий за поєдинки із ПСВ або Атлетико. Нам потрібні очки та ми спробуємо виграти наступні два матчі", - заявив Енріке.

Після шести турів ПСЖ знаходиться на 24 місці у турнірній таблиці оновленої Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі сім очок.

У завершальних двох поєдинках основного етапу турніру французький гранд зіграє проти Манчестер Сіті (22 січня) та Штутгарту (29 січня).

Раніше головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував розгромну поразку від Баварії.

Ліга чемпіонів ПСЖ Луїс Енріке

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