Енріке: ПСЖ все ще може вилетіти з Ліги чемпіонів
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував перемогу над РБ Зальцбург в межах шостого туру Ліги чемпіонів.
Слова фахівця наводить ESPN.
"У нас немає достатньої кількості очок, ми все ще можемо вилетіти з Ліги чемпіонів. Команда повинна рухатись від матчу до матчу.
Футбол - несправедливий вид спорту, відбір та класифікація досить жорсткі. Будь-який гол може мати вирішальне значення.
Матч проти Зальцбургу був нічим не кращий за поєдинки із ПСВ або Атлетико. Нам потрібні очки та ми спробуємо виграти наступні два матчі", - заявив Енріке.
Після шести турів ПСЖ знаходиться на 24 місці у турнірній таблиці оновленої Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі сім очок.
У завершальних двох поєдинках основного етапу турніру французький гранд зіграє проти Манчестер Сіті (22 січня) та Штутгарту (29 січня).
Раніше головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував розгромну поразку від Баварії.