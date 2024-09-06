Де ла Фуенте пояснив, чому Іспанія оступилася у грі із Сербією

Наставник збірної Іспанії з футболу Луїс де ла Фуенте прокоментував нічийний результат у матчі із Сербією (0:0).

Його слова цитує видання AS.

"Нам не вистачало свіжості та ігрового ритму, і це нормально, коли сезон лише починається. Цей матч – майже передсезонний. Через чотири-п'ять ігор гравці гратимуть краще.

Крім того, у нас був енергійний суперник, який дуже добре оборонявся,



Пенальті? Мені здавалося, що був і я попросив, щоб ВАР перевірив цей епізод. Хоселу також вважає, що це 11-метровий. Його призначення могло змінити результат", — сказав фахівець.