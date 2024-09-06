Де ла Фуенте пояснив, чому Іспанія оступилася у грі із Сербією
Луїс де ла Фуенте (праворуч)
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Наставник збірної Іспанії з футболу Луїс де ла Фуенте прокоментував нічийний результат у матчі із Сербією (0:0).
Його слова цитує видання AS.
"Нам не вистачало свіжості та ігрового ритму, і це нормально, коли сезон лише починається. Цей матч – майже передсезонний. Через чотири-п'ять ігор гравці гратимуть краще.
Крім того, у нас був енергійний суперник, який дуже добре оборонявся,
Пенальті? Мені здавалося, що був і я попросив, щоб ВАР перевірив цей епізод. Хоселу також вважає, що це 11-метровий. Його призначення могло змінити результат", — сказав фахівець.
Нагадаємо, Луїс де ла Фуенте потрапив до списку номінантів на нагороду найкращому тренеру року. Він привів "Фурії Роху" до тріумфу на Євро-2024.