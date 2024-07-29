Коваль: У Зорі формується нова команда

Головний тренер луганської Зорі Юрій Коваль заявив, що потрібен час, щоб сформувати команду, тому що до клубу доєднались нові лідери.

Його слова передає сайт клубу.

"З точки зору обсягу виконаної роботи, з погляду якості футбольних полів, якості зборів, умов для роботи та якості спарингів — все на найвищому рівні. Немає глобальних травм. Є невеличкі ушкодження. Це позитив.

Якщо казати за селекцію та підготовку до сезону — на ці запитання відповість тільки час. Формується нова команда, є нові лідери. Команда так швидко не будується, потрібен час. Батагов поїхав в збірну, повернувся Герреро. У Яцика була міні травма. Є проблеми, але, в цілому збори пройшли гарно. Наскільки ми вірно спрацювали? Це нам покажуть офіційні матчі та час", — сказав Коваль.

Зазначимо, що останній товариський матч Зоря провела проти аравійського клубу Аль-Таавон.

Нагадаємо, раніше луганський клуб підписав австрійського центрального захисника та 24-річного словенця. Нещодавно повідомлялося, що Зоря та Динамо проведуть переговори щодо можливого входу в телепул.