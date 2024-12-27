Лудогорець та бразильський клуб хоче підписати лідера Олександрії
Хуан Альвіна Безерра
ФК Олександрія
Болгарський Лудогорець збирається підписати лідера Олександрія Хуана Альвіну Безерру.
Про це пише видання Topsport.bg.
Зазначається, що конкуренцію чемпіону Болгарії складе Васко да Гама. Вихованцем цього клубу є 21-річний Безерра.
Футболіст пов'язаний контрактом з Олександрією до кінця сезону-2025/26. Портал Transfermarkt оцінює Хуана в 1 млн євро.
Безерра приєднався до українського клубу влітку. В УПЛ відіграв 17 поєдинків, забив 4 голи та 4 результативні передачі.
Нагадаємо, що зараз Лудогорець тренує Ігор Йовичевич, який в Україні працював із Шахтарем, Дніпро-1 та Карпатами.