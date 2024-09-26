Колишній наставник Шахтаря очолив титулований болгарський клуб
Ігор Йовичевич
Лудогорець
Хорватський фахівець Ігор Йовичевич очолив болгарський Лудогорець.
Про це інформує клубна пресслужба.
Деталі контракту не вказані. Повідомляється, що до штабу 50-річного Йовичевича увійдуть українці Андрій Ханас та Юрій Беньо.
Разом із ними допомагати хорвату будуть іспанці Хав'єр Лобо та Антоніо Адан. Вони були помічниками Йовичевича в Дніпрі-1 та Шахтарі.
"Для мене честь бути тренером Лудогорця. Я сподіваюся досягти своїх високих цілей з цією чудовою командою, яка має величезний потенціал", – сказав фахівець.
Йовичевич був звільнений із Шахтаря влітку 2023 року. Після цього він тренував саудівський Аль-Раед.
Лудогорець був заснований у 2001 році. З початку 10-х років команда стала справжнім грандом місцевого футболу. З 2011 року клуб виграв чемпіонат Болгарії 13 разів поспіль.