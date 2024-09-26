Колишній наставник Шахтаря очолив титулований болгарський клуб

Хорватський фахівець Ігор Йовичевич очолив болгарський Лудогорець.

Про це інформує клубна пресслужба.

Деталі контракту не вказані. Повідомляється, що до штабу 50-річного Йовичевича увійдуть українці Андрій Ханас та Юрій Беньо.

Разом із ними допомагати хорвату будуть іспанці Хав'єр Лобо та Антоніо Адан. Вони були помічниками Йовичевича в Дніпрі-1 та Шахтарі.

"Для мене честь бути тренером Лудогорця. Я сподіваюся досягти своїх високих цілей з цією чудовою командою, яка має величезний потенціал", – сказав фахівець.

Йовичевич був звільнений із Шахтаря влітку 2023 року. Після цього він тренував саудівський Аль-Раед.

Лудогорець був заснований у 2001 році. З початку 10-х років команда стала справжнім грандом місцевого футболу. З 2011 року клуб виграв чемпіонат Болгарії 13 разів поспіль.