Луческу пояснив нічийний матч суперника збірної України на Євро-2024 з Ліхтенштейном

Колишній тренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу вважає, що збірна Румунії обрала неправильного суперника для підготовки до Євро-2024.

Цитує Луческу Digi Sport.

"Ми грали проти команди, яка не переходила центр поля. Ліхтенштейн не може бути спаринг-партнером перед чемпіонатом Європи.

Жодна команда не гратиме на Євро так, як грає Ліхтенштейн. Пробити їхню оборону було дуже важко. Вони приїхали сюди за результатом.

Можу сказати, що матч був лише тренувальним перед дебютом на Євро. Не більше", – сказав Луческу.