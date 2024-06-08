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Англія програла Ісландії, а Румунія не змогла забити Ліхтенштейну в контрольному матчі

Владислав Уткін — 8 червня, 08:44
Англія програла Ісландії, а Румунія не змогла забити Ліхтенштейну в контрольному матчі

Збірна Англії зазнала сенсаційної поразки від Ісландії, а Румунія розписала безгольову нічию в межах товариських матчів напередодні чемпіонату Європи-2024.

Поєдинок на лондонському "Вемблі" завершився з рахунком 0:1. Зазначимо, що збірна "трьох левів" потрапила до групи C на Євро-2024, де зіграє з Данією, Сербією та Словенією.

Товариський матч
7 червня

Англія — Ісландія 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Торстейнссон.

Румунія — Ліхтенштейн 0:0

Зазначимо, що румуни є частиною квартету E на Євро-2024, де зіграють з Україною, Словаччиною та Бельгією. Нагадаємо, "синьо-жовті" зазнали поразки від Польщі в останньому товариському матчі.

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