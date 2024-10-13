Луческу встановив незвичний рекорд після матчу з Кіпром у Лізі націй

Колишній наставник донецького Шахтаря та київського Динамо Мірча Луческу встановив новий рекорд, ставши тренером із найтривалішою кар'єрою на чолі однієї національної збірної.

Про це повідомляє Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS).

У серпні румунський фахівець вдруге очолив національну команду своєї країни та здобув три перемоги у Лізі націй дивізіону С: над Косово (3:0), Литвою (3:1) та Кіпром (3:0).

Останній поєдинок проти Кіпру став історичним, адже з моменту його першого призначення минуло 42 роки та 336 днів, що є світовим рекордом за тривалістю роботи з однією збірною.

Топ-5 тренерів-рекордсменів за найдовшою кар'єрою у збірних

Мірча Луческу (Румунія) – 42 роки, 336 днів; Мануель Флейтас Солич (Парагвай) – 42 роки, 332 дні; Хуан Кутільяс (Філіппіни) – 37 років, 75 днів; Вітторіо Поццо (Італія) – 36 років, 37 днів; Маріо Загалло (Бразилія) – 35 років, 62 дні.

Зазначимо, що Луческу вже очолював національну команду Румунії з 1981 до 1986 року. Збірна під його керівництвом зуміла вийти до фінальної частини чемпіонату Європи-1984.

Румун також тренував українські команди, Шахтар та Динамо. "Гірників" він очолював з 2004 по 2016 рік, під його керівництвом клуб виграв 22 трофеї, один з яких — кубок УЄФА-2008/09. На чолі київського клубу румунський тренер був з 2020 по 2023 рік. За 3 роки у клубі Мірча виграв чемпіонат України, Кубок та Суперкубок України.