Знову в справі: Луческу повернувся до роботи
Колишній тренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу обійняв посаду віцепрезидента бухарестського Рапіда.
Про це повідомляє SporX.
За інформацією джерела, 78-річний румун також буде радником головного тренера Рапіда Ніла Леннона.
Нагадаємо, Мірча був безробітній з листопада минулого року, коли він пішов у відставку з Динамо. Відтоді у пресі з’являлося чимало чуток про його майбутнє, а сам Луческу підігрівав їх появами на матчах різних команд. Зокрема, нещодавно він відвідав поєдинок між Поліссям та Динамо.
У сезоні-2023/24 Рапід посів 6 місце у чемпіонській групі румунської Суперліги. Зазначимо, що у другій половині 1990-х років Луческу двічі призначався головним тренером "залізничників".