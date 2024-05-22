Знову в справі: Луческу повернувся до роботи

Колишній тренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу обійняв посаду віцепрезидента бухарестського Рапіда.

Про це повідомляє SporX.

За інформацією джерела, 78-річний румун також буде радником головного тренера Рапіда Ніла Леннона.

Нагадаємо, Мірча був безробітній з листопада минулого року, коли він пішов у відставку з Динамо. Відтоді у пресі з’являлося чимало чуток про його майбутнє, а сам Луческу підігрівав їх появами на матчах різних команд. Зокрема, нещодавно він відвідав поєдинок між Поліссям та Динамо.

У сезоні-2023/24 Рапід посів 6 місце у чемпіонській групі румунської Суперліги. Зазначимо, що у другій половині 1990-х років Луческу двічі призначався головним тренером "залізничників".