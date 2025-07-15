Динамо розписало мирову з Корвінулом на зборах в Австрії

Київське Динамо зіграло свій черговий товариський матч у межах підготовки до сезону-2025/26.

Суперником підопічних "біло-синіх" став румунський Корвінул, зустріч з яким завершилась безгольовою нічиєю – 0:0.

Зазначимо, що на 80-й хвилині гри захисник киян Олександр Тимчик жорстко пішов на суперника в боротьбі за м’яч, за що був вилучений арбітром.

Товариський матч

15 липня

Динамо – Корвінул 0:0

Динамо: 51. Моргун, 18. Тимчик, 4. Попов, 34. Захарченко, 2. Вівчаренко, 6. Бражко, 25. Яцик, 29. Буяльський, 17. Торрес (45. Брагару, 63), 9. Волошин, 3. Супряга (39. Герреро, 60).

Вилучення: Тимчик, 80.

Раніше у рамках підготовки Динамо двічі зіграло проти угорської Кішварди – спочатку поступилося 0:2, а потім здобуло перемогу з рахунком 3:0. Також підопічні Олександра Шовковського зазнали поразки від данського Мідтьюлланда.

Єврокубковий сезон кияни розпочнуть 24 та 31 липня матчами проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта). Перший матч завершився перемогою литовського колективу 2:0.

Напередодні Динамо зіграло внічию проти одного з представників Чемпіоншипу – Вест Бромвіча Альбіон.