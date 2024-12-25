Ліон відмовився продавати Галатасараю колишнього суперника збірної України

Ліон отримав першу пропозицію від Галатасарая щодо Жоржа Мікаутадзе. Ця пропозиція не задовольнила "ткачів".

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Турецький клуб запропонував за форварда збірної Грузії 17 мільйонів євро + бонуси.

Проте цього виявилося недостатньо, щоб переконати французів відпустити 24-річного форварда.

🚨🇹🇷 Olympique Lyon have received an initial bid from Galatasaray for Georges Mikautadze.



The proposal worth around €17m plus add-ons is still not enough to convince OL to let Mikautadze leave. pic.twitter.com/NCKoUFeVDV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2024

Жорж Мікаутадзе відзначився сімома голами та одним асистом у 21 матчі Ліона цього сезону. Він також відзначився голом у грі проти збірної України (1:1) у п'ятому турі групового етапу Ліги націй.

Мікаутадзе приєднався до Ліона минулого літа. За його трансфер семиразовий чемпіон Франції заплатив Мецу 18,5 мільйона.

Нагадаємо, що жіноча команда Ліона з першого місця вийшла у плейоф Ліги чемпіонів-2024/25.