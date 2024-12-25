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Ліон відмовився продавати Галатасараю колишнього суперника збірної України

Олексій Погорелов — 25 грудня 2024, 16:59
Ліон відмовився продавати Галатасараю колишнього суперника збірної України
Жорж Мікаутадзе
L`Equipe

Ліон отримав першу пропозицію від Галатасарая щодо Жоржа Мікаутадзе. Ця пропозиція не задовольнила "ткачів".

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Турецький клуб запропонував за форварда збірної Грузії 17 мільйонів євро + бонуси.

Проте цього виявилося недостатньо, щоб переконати французів відпустити 24-річного форварда.

Жорж Мікаутадзе відзначився сімома голами та одним асистом у 21 матчі Ліона цього сезону. Він також відзначився голом у грі проти збірної України (1:1) у п'ятому турі групового етапу Ліги націй.

Мікаутадзе приєднався до Ліона минулого літа. За його трансфер семиразовий чемпіон Франції заплатив Мецу 18,5 мільйона.

Нагадаємо, що жіноча команда Ліона з першого місця вийшла у плейоф Ліги чемпіонів-2024/25.

Галатасарай Ліон Збірна Грузії Жорж Мікаутадзе

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