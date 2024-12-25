Ліон відмовився продавати Галатасараю колишнього суперника збірної України
Жорж Мікаутадзе
L`Equipe
Ліон отримав першу пропозицію від Галатасарая щодо Жоржа Мікаутадзе. Ця пропозиція не задовольнила "ткачів".
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Турецький клуб запропонував за форварда збірної Грузії 17 мільйонів євро + бонуси.
Проте цього виявилося недостатньо, щоб переконати французів відпустити 24-річного форварда.
Жорж Мікаутадзе відзначився сімома голами та одним асистом у 21 матчі Ліона цього сезону. Він також відзначився голом у грі проти збірної України (1:1) у п'ятому турі групового етапу Ліги націй.
Мікаутадзе приєднався до Ліона минулого літа. За його трансфер семиразовий чемпіон Франції заплатив Мецу 18,5 мільйона.
Нагадаємо, що жіноча команда Ліона з першого місця вийшла у плейоф Ліги чемпіонів-2024/25.