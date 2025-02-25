28-річний парагваєць очолив клуб польської Екстракляси

Польський Лодзь оголосив, що новим тренером команди став 28-річний парагваєць Аріель Галеано.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Тренерську кар'єру фахівець розпочав у 20-річному віці. Був асистентом у Соль Де Америка, Спортіво, Депортиво Ліберасьйон, Рівер Плейт Асунсьйон, Дос Де Майо.

В 2019 році очолив Фульгенсіо Єгрос. Із вересня 2023 до серпня 2024 очолював Лібертад. Один із найтитулованіших клубів Парагваю під його керівництвом здобув 27 перемог при 8 поразках у 52 матчах.

Починав цей сезон Галеано тренером грецької Яніни, але був звільнинений.

Лодзь наразі посідає 11-те місце в польській Екстраклясі. Клуб набрав 27 очок за 21 поєдинок.

Нагадаємо, український вінгер Ракува Владислав Кочергін потрапив у символічну збірну туру чемпіонату Польщі.