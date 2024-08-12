ЛНЗ зіграє проти Олександрії у другому турі УПЛ
Сьогодні, 12 серпня, відбудеться матч другого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.
Черкаський ЛНЗ прийматиме вдома Олександрію, зустріч відбудеться на стадіоні "Черкаси-арена", стартовий свисток пролунає о 15:30.
Чемпіонат України — УПЛ
2 тур, 12 серпня
ЛНЗ — Олександрія
Нагадаємо, напередодні львівський Рух розгромно переміг київську Оболонь, Карпати розбили Кривбас, а Полісся здобуло перемогу над Шахтарем, після якої між командами почалась масштабна сутичка.