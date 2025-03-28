Помилка Кучеренка в огляді матчу ЛНЗ – Полісся

Житомирське Полісся на виїзді обіграло черкаський ЛНЗ у межах 22 туру Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

Вирішальний момент зустрічі стався на 54-й хвилині гри, коли після подачі кутового помилку на виході допустив голкіпер ЛНЗ Євген Кучеренко, чим скористався 22-річний Борис Крушинський.

Чемпіонат України – УПЛ

22 тур, 28 березня

ЛНЗ (Черкаси) – Полісся (Житомир) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 54 Крушинський

ЛНЗ: Кучеренко, Драмбаєв, Дайко, Муравський, Путря, Тілль (Бойко, 88), Танковський (Нонікашвілі, 81), Яшарі, Ейнел (Наумець, 81), Момо (Молло, 67), Пасіч.

Полісся: Кудрик, Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Віале, Майсурадзе (Тейлор, 87). Назаренко (Брістрич, 86), Крушинський (Бітон, 64), Бабенко, Гонсалвеш (Батіста, 64, Гуцуляк (Мельниченко, 90+2).

Попередження: Путря, 34, Яшарі, 75 – Чоботенко, 33, Сарапій, 49, Бітон, 68, Бабенко, 70, Брістрич, 90+2

Перемога дозволила житомирському колективу закріпитися на четвертій сходинці турнірної таблиці з 37 очками в активі. ЛНЗ з 25 очками займає 10-те місце.