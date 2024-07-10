ЛНЗ оригінально представив третього літнього новачка

ЛНЗ підписав македонського опорного півзахисника Матея Ангелова.

Про це черкаський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

19-річний Матей — вихованець Работничків. У складі першої команди рідного клубу він провів 61 матч, результативними діями не відзначався. Зазначимо, що Ангелов викликається у молодіжну збірну Північної Македонії U-21.

В ЛНЗ матей виступатиме на правах оренди. У своїх соціальних мережах черкасці оригінально представили третього літнього новачка: