ЛНЗ мінімально переміг Ворсклу завдяки "сухому листу" Тілля

Черкаський ЛНЗ мінімально переміг полтавську Ворсклу в останньому турі чемпіонату України з футболу-2023/24. Матч завершився з рахунком 1:0.

Обидва тренери дали шанс запасним воротарям, і вже на 15-й хвилині це далося взнаки. 20-річний дебютант Ворскли Олександр Домолега помилився на виході та пропустив "сухий лист" (прямий удар з кутового) від Олів’є Тілля.

Після пропущеного полтавці заграли активніше, але оголили захист, тому ближче до кінця тайму ЛНЗ мав ще кілька небезпечних моментів.

На початку другого тайму відбулася ще одна дуель між Тіллем та Домолегою. Люксембурзький фантазіста бив зі штрафного прямо під поперечку, але воротар у видовищному стрибку перевів м’яч на кутовий.

За кілька хвилин "біло-зелені" мали чудовий шанс зрівняти рахунок — Андрій Бацула завдав удару з лінії воротарського, але поцілив вище воріт.

На 87-й хвилині стався момент, який можна вважати справжньою прикрасою матчу. Максим Прядун пробив "бісіклетою" після навісу від Сергія Шестакова, але голкіпер ворсклян зреагував і зберіг інтригу в матчі.

Чемпіонат України — УПЛ

29 тур, 19 травня

ЛНЗ (Черкаси) — Ворскла (Полтава) 1:0

Гол: Тілль 15

ЛНЗ: Самойленко, Пасіч, Саліху, Муравський, Каплієнко (Стасюк 70), Бойко, Яшарі, Тілль (Шестаков 70), Наумець (Олійник 56), Молло (Прядун 76), Ейнел (Тищенко 70).

Ворскла: Домолега, Бацула, Павлюк, Рамірес (Островський 80), Пердута, Челядін (Скляр 46), Хрипчук (Толі 67), Мякушко (Кане 46), Глущенко, Крупський, Ковталюк (Феліпе 67).

Попередження: Павлюк 45, Глущенко 82, Самойленко 90+4

ЛНЗ набрав 41 очок та завершив свій дебютний сезон на 7 місці. А от Ворскла ще може опуститися нижче поточної 8 сходинки — полтавців можуть обійти Зоря, Чорноморець та Олександрія.

Решта матчів останнього туру УПЛ відбудеться завтра, 25 травня. Усі поєдинки стартують о 15:30 за київським часом.