Карпати з голом Краснопіра переграли ЛНЗ: огляд матчу УПЛ

Черкаський ЛНЗ вдома поступився львівським Карпатам у межах 11 туру чемпіонату України.

Огляд матчу

Єдиний гол був забитий на 25-й хвилині гри. Голкіпер ЛНЗ Олексій Паламарчук не зміг втримати в руках м'яч після навісу Вітора. Танда поборовся з кіпером та скинув Бабоглу, який пробив у напрямку воріт, де Ігор Краснопір добив у сітку.

Чемпіонат України – УПЛ

11 тур, 3 листопада

ЛНЗ (Черкаси) – Карпати (Львів) 0:1 (0:1)

Гол: 1:0 – 25 Краснопір

ЛНЗ: Паламарчук, Драмбаєв, Горін, Муравський, Пасіч, Рябов (Нонікашвілі, 62), Кузик, Пастух (Кравчук, 73), Яшарі, Обах, Ассінор

Карпати: Домчак, Сич, Бабогло, Киричок, Мірошниченко, Танда, Альварес, Бруніньйо (Полегенько, 90+2), Фернандес Перейра, Краснопір (Невес, 71), Шах (Чачуа, 61)

Попередження: 13 Яшарі, 62 Муравський, 74 Горін – 54 Домчак, 58 Альварес, 59 Мірошніченко, 62 Краснопір, 88 Киричок

ЛНЗ з 20 очками залишився на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату. Карпати набрали 15 балів та піднялися на 9-те місце.

Нагадаємо, у центральному матчі туру донецький Шахтар з суперголом Невертона здолав Динамо.