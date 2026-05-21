ЛНЗ оголосив зірковий склад на нагородження за підсумками історичного сезону УПЛ

Черкаський ЛНЗ із розмахом вирішив відсвяткувати історичний для себе сезон в Українській Прем'єр-лізі з футболу 2025/26.

У неділю, 24 травня, у Черкасах відбудеться нагородження команди нагородами УПЛ. На святкову подію запрошені зірки українського шоу-бізнесу – Олег Скрипка, Лісапетний батальйон та DOROFEEVA.

Початок святкування о 18:30.

Якими медалями будуть нагороджені черкащани, стане відомо лише в останньому 30-му турі першості.

Наразі підопічні Віталія Пономарьова посідають друге місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 57 очок. Відрив від третього житомирського Полісся складає лише один бал.

Четвертим йде київське Динамо (54 пункти). Навіть якщо кияни зрівняються за очками з черкаським клубом, то не займуть бронзову позицію. Адж до уваги братимуться результати очних ігор. У першому колі столична команда мінімально програла ЛНЗ (0:1), а у другому матчі була розписана нульова мирова.

24 травня о 13:00 ЛНЗ зіграє на виїзді проти київської Оболоні, а Полісся прийме Рух. Обидва поєдинки розпочнуться о 13:00.