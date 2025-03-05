ЛНЗ до матчу з Динамо може встигнути підписати двох легіонерів – джерело
Джевінсон Беннетт
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ЛНЗ до матчу з Динамо може встигнути підписати двох легіонерів.
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.
За інформацією джерела, йдеться про 20-річного костариканського півзахисника англійського Сандерленда Джевісона Беннетта, за трансфер якого черкаський клуб сумарно заплатить 500 тис. євро, а також вінгера Полісся Бені Макуана.
У поточному сезоні Беннетт зіграв за Сандерленд лише один матч.
Щодо Макуана, то Полісся вирішило повернути в розташування клубу скандального легіонера, однак поки тренуватися він буде з другою командою.