ЛНЗ до матчу з Динамо може встигнути підписати двох легіонерів – джерело

ЛНЗ до матчу з Динамо може встигнути підписати двох легіонерів.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

За інформацією джерела, йдеться про 20-річного костариканського півзахисника англійського Сандерленда Джевісона Беннетта, за трансфер якого черкаський клуб сумарно заплатить 500 тис. євро, а також вінгера Полісся Бені Макуана.

У поточному сезоні Беннетт зіграв за Сандерленд лише один матч.

Щодо Макуана, то Полісся вирішило повернути в розташування клубу скандального легіонера, однак поки тренуватися він буде з другою командою.