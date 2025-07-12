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Фенербахче випередив Мілан у боротьбі за захисника Гента

Олег Дідух — 12 липня 2025, 16:11
Фенербахче випередив Мілан у боротьбі за захисника Гента
Арчі Браун
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Фланговий захисник Гента Арчі Браун продовжить кар’єру в Фенербахче.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, Гент отримає за свого гравця 8 мільйонів євро та відсоток від наступного трансферу. Сьогодні, 12 липня, Браун пройде медогляд у турецькому клубі.

Фенербахче в останній момент виграв боротьбу за 23-річного англійця у Мілана, який розглядав його як потенційну заміну Тео Ернандеса. Гравець уже був готовий підписати контракт із Міланом, проте в останній момент змінив своє рішення.

"Угода з Міланом вже була практично укладена, я був готовий перейти. Але потім я отримав телефонний дзвінок від президента Фенербахче, і він змінив усе. Та пристрасть, яку він продемонстрував, те бачення… Рішення стало очевидним. Я знав, що повинен перейти в Фенербахче", – прокоментував свій вибір сам Браун.
Гент Мілан Фенербахче Арчі Браун

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