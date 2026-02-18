Лівий Берег підписав двох колишніх захисників ФК Лісне

Лівий Берег оголосив про підписання двох новачків – захисника Івана Котухи та півзахисника Олександра Калініна.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

20-річний Котуха у першій частині цього сезону провів 11 матчів за ФК Лісне, який до свого призначення на посаду Лівого Берега очолював нинішній наставник команди – Олександр Рябоконь.

У складі ФК Лісне раніше виступав і 23-річний Калінін, за який у нинішньому сезоні провів 18 матчів та записав на свій лицьовий рахунок 7 голів та один асист.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року Лівий Берег підписав одразу чотирьох гравців з ФК Лісне.

Як відомо, ФК Лісне виключили зі змагань Другої ліги України через дві неявки на матчі, пов'язані з фінансовими проблемами.