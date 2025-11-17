Лівий берег розгромив Агробізнес у 16 турі Першої ліги

У понеділок, 17 листопада, столичний Лівий берег у домашньому матчі обіграв волочиський Агробізнес.

Зустріч завершилась з рахунком 4:1.

Господарі поля у першому таймі забезпечили собі комфортну перевагу після голів Шастала та Воробчака. У другій половині Воробчак оформив дубль, також ще один м'яч в активі Галояна. Агробізнес наприкінці зустрічі відповів влучним ударом Сьомки.

Чемпіонат України – Перша ліга

16 тур, 17 листопада

Лівий берег (Київ) – Агробізнес (Волочиськ) 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 14 Шастал, 2:0 – 39 Воробчак, 3:0 – 53 Воробчак, 4:0 – 84 Галоян, 4:1 – 85 Сьомка

Лівий берег наразі з 33 очками посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату, Агробізнес йде 5-м з 30 балами.

Нагадаємо, напередодні Буковина розписала мирову з Інгульцем.