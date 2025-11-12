Лівий берег не зміг переграти Чернігів у перенесеному матчі 5 туру Першої ліги
У середу, 12 листопада, відбувся перенесений матч 5 туру Першої ліги між Лівим берегом та Черніговом.
Поєдинок завершився внічию 1:1.
Гра розпочалась із двох м'ячів – Безгубченко шокував господарів поля вже на 9 хвилині, але Дмитро Шастал зміг швидко відновити паритет.
Команди почергово проводили атаки, проте воротарі були на висоті. Під завісу гри Лівий берег спробував організувати фінальний штурм, але безрезультативно.
Чемпіонат України – Перша ліга
5 тур, 12 листопада
Лівий берег – Чернігів 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 – Безгубченко, 9, 1:1 – Шастал, 18
За підсумками матчу кияни залишились на четвертому місці турнірної таблиці, набравши 30 очок, а Чернігів перебуває у небезпечній зоні – 14 позиція та 12 залікових балів.
Напередодні Буковина переграла Металург, а Чорноморець не зміг переграти Металіст.