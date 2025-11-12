Лівий берег не зміг переграти Чернігів у перенесеному матчі 5 туру Першої ліги

У середу, 12 листопада, відбувся перенесений матч 5 туру Першої ліги між Лівим берегом та Черніговом.

Поєдинок завершився внічию 1:1.

Гра розпочалась із двох м'ячів – Безгубченко шокував господарів поля вже на 9 хвилині, але Дмитро Шастал зміг швидко відновити паритет.

Команди почергово проводили атаки, проте воротарі були на висоті. Під завісу гри Лівий берег спробував організувати фінальний штурм, але безрезультативно.

Чемпіонат України – Перша ліга

5 тур, 12 листопада

Лівий берег – Чернігів 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Безгубченко, 9, 1:1 – Шастал, 18

За підсумками матчу кияни залишились на четвертому місці турнірної таблиці, набравши 30 очок, а Чернігів перебуває у небезпечній зоні – 14 позиція та 12 залікових балів.

Напередодні Буковина переграла Металург, а Чорноморець не зміг переграти Металіст.