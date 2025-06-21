Ліверпуль не хоче платити величезну суму за нападника Ньюкасла
Александер Ісак
Getty Images
Ліверпуль вирішив відмовитися від ідеї підписання нападника Ньюкасла Александера Ісака.
Про це повідомляє The Telegraph.
Ньюкасл оцінює свого шведського форварда Ісака щонайменше у 150 мільйонів фунтів. Така сума виявилася завеликою навіть для Ліверпуля – чемпіони Англії відмовилися від претензій на нападника.
Тим більше, після рекордного трансферу Вірца. Тому, найімовірніше, Ісак залишиться в складі Ньюкасла, адже наразі жоден клуб не готовий викласти за нього таку суму.
Сороки хочуть запропонувати своєму бомбардиру новий контракт.
У минулому сезоні АПЛ Ісак відзначився солідною статистикою – 32 поєдинки, 23 голи та 6 асистів.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ пропонував Ньюкаслу трьох гравців за Ісака.