Ліверпуль визначився з майбутнім К'єзи

Ліверпуль не зацікавлений у продажі італійського вінгера Федеріко К'єзи.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, "червоні" не хочуть продавати гравця. Мерсисайдці як і раніше, довіряють К'єзі й працюють над тим, щоб привести його в найкращу фізичну форму.

Раніше повідомлялося, що італієць залишається незадоволеним кількістю ігрового часу, тому хоче повернутись у чемпіонат Італії. Зокрема йому приписували інтерес Мілана та Наполі.

К'єза перейшов у Ліверпуль з Ювентуса влітку 2024 року за 12 мільйонів євро, проте на цей час відзначився всього одним асистом у трьох матчах в усіх турнірах і сумарно провів на полі лише 78 хвилин.

Напередодні повідомлялося, що Ліверпуль працює над новим контрактом Мохаммеда Салаха.