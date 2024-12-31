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Ліверпуль заблокував трансфер свого зіркового захисника в Реал

Олексій Мурзак — 31 грудня 2024, 21:30
Ліверпуль заблокував трансфер свого зіркового захисника в Реал
Трент Александер-Арнольд
LAPRESSE

Ліверпуль відмовився продавати Реалу свого захисника Трента Александера-Арнольда.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво "червоних" повідомило мадридський клуб, що футболіст не продається в зимове трансферне вікно.

Тепер Реал здійснить чергову спробу підписання футболіста у липні.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль запропонував 26-річному крайньому захиснику зарплату в розмірі 20 млн фунтів стерлінгів на рік, якщо він погодиться підписати чотирирічну угоду з клубом.

Також сам футболіст висловився про переговори щодо нового контракту з "червоними".

Чинна угода між захисником та Ліверпулем розрахована до літа 2025 року. У поточному сезоні Трент зіграв 18 матчів у всіх турнірах, в яких віддав три асисти.

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