Ліверпуль зацікавився захисником Інтера: міланці назвали ціну

Микола Літвінов — 30 січня 2026, 20:03
Дензел Дюмфріс
ddumfries2/instagram

Англійський Ліверпуль вступив у переговори з представниками захисника міланського Інтера Дензела Дюмфріса, щоб вивчити умови можливого переходу гравця.

Про це повідомляє Нікола Скіра.

"Нерадзуррі" готові відпустити 29-річного футболіста за 25 мільйонів євро. Активізація переговорів збіглася зі змінами в менеджменті самого футболіста. Останніми тижнями Дюмфріс змінив свого представника і приєднався до агентства Алі Барата.

У нинішній кампанії правий захисник провів за Інтер 15 матчів у всіх турнірах, відзначившись 3 голами: один м'яч він забив у Серії А та ще два у Лізі чемпіонів.

Цікаво, що запит Інтера повністю відповідає ринковій вартості гравця згідно даних Transfermarkt. Портал оцінює нідерландця рівно у 25 мільйонів євро. Його чинний контракт із міланським клубом розрахований до 30 червня 2028 року.

Зазначимо, що ще у вересні минулого року Дюмфріс зізнався, що був би не проти спробувати свої сили в Англійській Прем'єр-лізі.

