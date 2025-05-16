Ліверпуль працює над трансфером форварда Челсі

Ліверпуль зацікавлений у підписанні нападника Челсі Крістофера Нкунку.

Про це повідомляє Foot Mercato.

За їхньою інформацією, свіжоспечені чемпіони Англії вже розпочали переговори з гравцем. З Челсі контактів поки що не було. У послугах 27-річного французького форрварда також зацікавлені мюнхенська Баварія та ще один англійський клуб, Ньюкасл.

На початку травня вже повідомлялося про те, що Нкунку готовий влітку покинути Челсі. Він виступає за лондонський клуб із липня 2023 року, коли перейшов із РБ Лейпциг. У поточному сезоні на його рахунку 14 голів і 5 асистів у 42 матчах за Челсі у всіх турнірах.

Контракт Нкунку діє до літа 2029 року, трансферна вартість гравця оцінюється у 45 мільйонів євро.