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Ліверпуль може взимку віддати К’єзу в оренду

Олег Дідух — 27 жовтня, 10:28
Ліверпуль може взимку віддати К’єзу в оренду
Федеріко К'єза
ФК Ліверпуль

Вінгер збірної Італії Федеріко К’єза має великі проблеми з адаптацією в Ліверпулі. Англійський клуб може вже у січні віддати гравця в оренду.

Про це повідомляє Calciomercato.

За їхньою інформацією, за ситуацією навколо К’єзи слідкують зразу три гранди Серії А – Мілан, Рома та Інтер. Всі вони готові розглянути варіант з орендою 27-річного вінгера у січні.

Нагадаємо, К’єза перейшов у Ліверпуль влітку поточного року з Ювентуса за 12 мільйонів євро. У нинішньому сезоні на рахунку італійця один асист у трьох матчах за англійський клуб в усіх турнірах. Сумарно вінгер провів на полі всього 78 хвилин.

Контракт К’єзи з Ліверпулем розрахований до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється у 30 мільйонів євро.

Інтер Ліверпуль Мілан Рома Федеріко К'єза

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