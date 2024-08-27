Ліверпуль близький до підписання лідера Ювентуса

Вінгер туринського Ювентуса Федеріко К'єза близький до переходу в Ліверпуль.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що клуби знаходяться в прямому контакті з футболістом щодо зарплати. Між клубами угода вже укладена. Туринці отримають близько 15 мільйонів євро.

🚨🔴 Liverpool and Juventus are in direct contact for Federico Chiesa deal.



Negotiations are ongoing and deal is on, as exclusively revealed yesterday.



Talks taking place with both player side on salary and club side on fee around €15m.



Deal absolutely ON since yesterday. pic.twitter.com/xB7aX5rI3X — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024

У сезоні-2023/24 італієць зіграв 37 матчів за свій клуб, забив 10 м'ячів та віддав 3 гольові передачі. За оцінкою порталу Transfermarkt, гравець коштує 35 мільйонів.

Зауважимо, що Ліверпуль — не єдиний клуб, який виявляв інтерес до К'єзи. Ним також цікавився лондонський Челсі, каталонська Барселона та італійська Рома, за яку грає українець Артем Довбик.

Нагадаємо, напередодні Ліверпуль здійснив перший трансфер цього літа. Клуб підписав зірку Євро-2024.