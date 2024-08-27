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Ліверпуль близький до підписання лідера Ювентуса

Микола Дендак — 27 серпня, 23:05
Ліверпуль близький до підписання лідера Ювентуса
Федеріко К'єза
Getty Images

Вінгер туринського Ювентуса Федеріко К'єза близький до переходу в Ліверпуль.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що клуби знаходяться в прямому контакті з футболістом щодо зарплати. Між клубами угода вже укладена. Туринці отримають близько 15 мільйонів євро.

У сезоні-2023/24 італієць зіграв 37 матчів за свій клуб, забив 10 м'ячів та віддав 3 гольові передачі. За оцінкою порталу Transfermarkt, гравець коштує 35 мільйонів.

Зауважимо, що Ліверпуль — не єдиний клуб, який виявляв інтерес до К'єзи. Ним також цікавився лондонський Челсі, каталонська Барселона та італійська Рома, за яку грає українець Артем Довбик.

Нагадаємо, напередодні Ліверпуль здійснив перший трансфер цього літа. Клуб підписав зірку Євро-2024.

Ліверпуль Ювентус Федеріко К'єза

Ювентус

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