Ліверпуль може придбати воротаря збірної Грузії
Ліверпуль зацікавлений у придбанні воротаря Валенсії та збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Сума трансферу може скласти 30 млн євро, а голкіпер залишиться в іспанському клубі на правах оренди.
Зазначається, що наразі немає остаточного рішення і доля угоди залежить від Ліверпуля. Грузинський воротар готовий перейти до англійського клубу з можливою орендою у Валенсії.
У попередньому сезоні Гіоргі провів 37 матчів за "кажанів" пропустив 41 гол та відіграв 13 матчів на нуль.
Також Мамардашвілі став найкращим воротарем чемпіонату Європи-2024, який відбувся в Німеччині. На рахунку грузина 29 порятунків власних воріт за 4 матчі. У найближчого переслідувача Барта Вербрюггена з Нідерландів лише 18. На третьому місці одноклубник Віталія Миколенка англієць Джордан Пікфорд (17).