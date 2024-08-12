Ліверпуль може придбати воротаря збірної Грузії

Ліверпуль зацікавлений у придбанні воротаря Валенсії та збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сума трансферу може скласти 30 млн євро, а голкіпер залишиться в іспанському клубі на правах оренди.

Зазначається, що наразі немає остаточного рішення і доля угоди залежить від Ліверпуля. Грузинський воротар готовий перейти до англійського клубу з можливою орендою у Валенсії.

🚨🇬🇪 Liverpool are seriously considering opportunity to sign Giorgi Mamardashvili for fee in excess of €30m for Valencia and then loan him out.



No final decision yet but talks continue, it’s up to Liverpool.



Georgian GK keen on move to #LFC with loan next, as @relevo reported. pic.twitter.com/HoUyKXjG24 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024

У попередньому сезоні Гіоргі провів 37 матчів за "кажанів" пропустив 41 гол та відіграв 13 матчів на нуль.

Також Мамардашвілі став найкращим воротарем чемпіонату Європи-2024, який відбувся в Німеччині. На рахунку грузина 29 порятунків власних воріт за 4 матчі. У найближчого переслідувача Барта Вербрюггена з Нідерландів лише 18. На третьому місці одноклубник Віталія Миколенка англієць Джордан Пікфорд (17).