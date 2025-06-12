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Чотириразовий переможець Ліги чемпіонів хоче оформити трансфер воротаря Ліверпуля

Олексій Погорелов — 12 червня 2025, 09:55
Вітезслав Ярош
Вітезслав Ярош
IMAGO

Аякс сподівається домовитися з Ліверпулем про перехід голкіпера Вітезслава Яроша.

Про це повідомляє The Athletic.

Чинний чемпіон Англії дозволить 23-річному чеху залишити команду цього літа. Низка європейських клубів висловлювала бажання підписати воротаря, але саме амстердамці лідирують у цій гонці.

Повідомляється, що "аяксиди" бажають оформити орендну угоду на майбутній сезон-2025/26. Цьому може допомогти те, що недавно Аякс очолив колишній асистент Арне Слота Джон Хейтінга.

У сезоні-2024/25 Вітезслав Ярош вийшов на поле всього одного разу. Це трапилося 5 жовтня 2024 року у гостьовому матчі АПЛ проти Крістал Пелес, коли травмувався Аліссон Бекер.

Ярош хоче отримувати більше ігрового часу. І хоча Ліверпуль вже продав Куївіна Келлехера в Брентфорд, у липні до команди приєднається Георгі Мамардашвілі.

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