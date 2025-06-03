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Брентфорд підписав голкіпера Ліверпуля

Олександр Булава — 3 червня 2025, 18:21
Брентфорд підписав голкіпера Ліверпуля
Брентфорд

Брентфорд підписав воротаря Ліверпуля Куівіна Келлехера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець збірної Ірландії підписав п’ятирічний контракт, і клуб має опцію продовжити його ще на 12 місяців. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Келлехер, як дворазовим переможець Прем’єр-ліги, залишає команду Арне Слота після 67 матчів у всіх турнірах, у яких він зберіг ворота "сухими" 24 рази.

Раніше Баєр підписав воротаря Марк Флеккен. За перехід Брентфорд отримає 10 млн євро.

Напередодні повідомлялося, що лідер Брентфорда Браян Мбемо вирішив продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед.

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