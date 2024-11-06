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Ліверпуль готує новий контракт для іменитого захисника

Олег Дідух — 6 листопада 2024, 15:26
Ліверпуль готує новий контракт для іменитого захисника
Ендрю Робертсон

Ліверпуль готує новий контракт для лівого захисника команди Ендрю Робертсона.

Про це повідомляє Football Insider.

Англійський клуб хоче зберегти свого гравця, незважаючи не те, що у поточному сезоні 30-річний шотландець втратив статус беззаперечного гравця основи. Ліверпуль хоче уникнути повторення ситуації з Вірджилом ван Дейком, Аліссоном та Мохамедом Салахом, контракти з якими закінчується влітку 2025 року. Угода з Робертсоном розрахована до 2026 року.

У поточному сезоні захисник взяв участь у 14 матчах за Ліверпуль в усіх турнірах, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість Робертсона оцінюється у 30 мільйонів євро. Він виступає за "Червоних" з 2017 року.

Раніше повідомлялося про те, що Ліверпуль готовий обміняти Федеріко К’єзу на хавбека Мілана Тіджані Рейндерса.

Ліверпуль Робертсон

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