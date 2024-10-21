Ліверпуль планує замінити свого лідера ключовим гравцем Барселони

Англійський Ліверпуль цікавиться захисником каталонської Барселони Жюлем Кунде.

Про це повідомляє Todofichajes.

За інформацією джерела, мерсисайдці стурбовані чутками про трансфер Трента Александра-Арнольда в мадридський Реал, тому вже шукають на заміну гравця, який впевнено посів би місце у стартовому складі команди.

Одним із таких варіантів є захисник "Блаугранас" Кунде, який демонструє хорошу та стабільну гру. "Червоні" готові заплатити за француза 70 млн євро.

У сезоні-2023/24 Кунде провів за "синьо-гранатових" 48 матчів, у яких відзначився двома голами та чотирма асистами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 55 млн євро.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Ліверпуль провалив переговори про продовження контракту з Трентом.