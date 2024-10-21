Ліверпуль планує замінити свого лідера ключовим гравцем Барселони
Жюль Кунде
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Англійський Ліверпуль цікавиться захисником каталонської Барселони Жюлем Кунде.
Про це повідомляє Todofichajes.
За інформацією джерела, мерсисайдці стурбовані чутками про трансфер Трента Александра-Арнольда в мадридський Реал, тому вже шукають на заміну гравця, який впевнено посів би місце у стартовому складі команди.
Одним із таких варіантів є захисник "Блаугранас" Кунде, який демонструє хорошу та стабільну гру. "Червоні" готові заплатити за француза 70 млн євро.
У сезоні-2023/24 Кунде провів за "синьо-гранатових" 48 матчів, у яких відзначився двома голами та чотирма асистами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 55 млн євро.
Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Ліверпуль провалив переговори про продовження контракту з Трентом.