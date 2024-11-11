Повернемося ще сильнішими: Мессі відреагував на виліт з плейоф МЛС

Аргентинський нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі відреагував на виліт команди з плейоф Major League Soccer.

Про це форвард розповів в Instagram.

"Закінчився сезон, в якому ми продовжували рости як клуб і, хоча ми досягли деяких цілей, але хотіли ще. Дякуємо всім людям, хто приєднався і підтримав нас.

Будемо готуватися, щоб повернутися ще сильнішими наступного року", – заявив Мессі.