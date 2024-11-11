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Повернемося ще сильнішими: Мессі відреагував на виліт з плейоф МЛС

Олександр Булава — 11 листопада 2024, 19:08
Повернемося ще сильнішими: Мессі відреагував на виліт з плейоф МЛС
Ліонель Мессі
instagram.com/leomessi

Аргентинський нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі відреагував на виліт команди з плейоф Major League Soccer.

Про це форвард розповів в Instagram.

"Закінчився сезон, в якому ми продовжували рости як клуб і, хоча ми досягли деяких цілей, але хотіли ще. Дякуємо всім людям, хто приєднався і підтримав нас.

Будемо готуватися, щоб повернутися ще сильнішими наступного року", – заявив Мессі.

Напередодні Інтер Маямі поступився Атланті Юнайтед у плейоф Major League Soccer. Ліонель у поточному сезоні відіграв 22 матчі, в яких відзначився 21 голом та 18 асистами.

Нещодавно була інформація, що Мессі наступного року може повернутися до Барселони.

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