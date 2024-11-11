Повернемося ще сильнішими: Мессі відреагував на виліт з плейоф МЛС
Ліонель Мессі
instagram.com/leomessi
Аргентинський нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі відреагував на виліт команди з плейоф Major League Soccer.
Про це форвард розповів в Instagram.
"Закінчився сезон, в якому ми продовжували рости як клуб і, хоча ми досягли деяких цілей, але хотіли ще. Дякуємо всім людям, хто приєднався і підтримав нас.
Будемо готуватися, щоб повернутися ще сильнішими наступного року", – заявив Мессі.
Напередодні Інтер Маямі поступився Атланті Юнайтед у плейоф Major League Soccer. Ліонель у поточному сезоні відіграв 22 матчі, в яких відзначився 21 голом та 18 асистами.
Нещодавно була інформація, що Мессі наступного року може повернутися до Барселони.