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Мессі може повернутися у Барселону в 2026 році

Олег Дідух — 4 листопада, 12:20
Мессі може повернутися у Барселону в 2026 році
Ліонель Мессі
Getty Images

Легенда Барселони Ліонель Мессі може повернутися у каталонський клуб у 2026 році.

Про це повідомляє El Gol Digital.

37-річний аргентинець хоче виступити на чемпіонаті світу 2026 року, і для підготовки до турніру форвард планує отримати ігрову практику на топовому європейському рівні задля підготовки до мундіалю в США, Канаді та Мексиці.

Підписання короткострокового контракту з Барселоною на правах вільного агента у 2026 році Мессі розцінює як найкращу можливість знову спробувати свої сили в європейському футболі. З літа 2023 року форвард виступає в США за Інтер Маямі, контракт з яким розрахований до кінця грудня 2025 року.

Мессі є вихованцем Барселони, за першу команду виступав у 2004 – 2021 роках. Із 778 голами аргентинець є найкращим бомбардиром у історії каталонського клубу.

Барселона Інтер Маямі Ліонель Мессі Чемпіонат світу-2026 з футболу

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