Мессі оцінив можливість зіграти на чемпіонаті світу 2026

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі заявив, що може зіграти на чемпіонаті світу 2026 року, але варто буде дивитися на те, якою буде його спортивна форма на той період часу.

Футболіст зізнався про це в інтерв'ю для ESPN.

"Я не знаю, мене багато хто питає, особливо в Аргентині. Я сподіваюся добре закінчити цей рік і почати наступний з гарної передсезонної підготовки, якої я не мав минулого року через всі наші поїздки. Потім подивлюся, як підуть справи і що я відчуватиму. Залишилося недовго, але водночас чимало часу, і у футболі може статися що завгодно. Я не міркую, просто живу сьогоднішнім днем, не думаючи про щось поза цим", – сказав нападник.

Зазначимо, що Мундіаль пройде в США влітку 2026 року. На той момент Ліонелю буде 39 років.