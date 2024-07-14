Мессі стане перший гравцем в історії за кількістю фіналів із національною збірною
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі стане першим гравцем в історії за кількістю фіналів із національною командою.
Вирішальний поєдинок Копа Америки-2024 стане для Лео 8-м у кар'єрі. До цього легендарний гравець брав участь у чотирьох фіналах Копи (2007, 2015, 2016, 2021), двох фіналах чемпіонату світу (2014 та 2022) та одного на Олімпіаді-2008.
Нагадаємо, у фіналі Кубку Америни-2024 Аргентина зіграє проти Колумбії. Матч відбудеться на арені "Hard Rock Stadium", Маямі, штат Флорида. Початок — в ніч на 15 липня, о 3:00 за київським часом.