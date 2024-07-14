Збірна Аргентини — збірна Колумбії: анонс фіналу Копа Америка-2024

Збірна Аргентини зустрінеться з Колумбією у фіналі Копа Америка-2024. Матч відбудеться на арені "Hard Rock Stadium", Маямі, штат Флорида. Початок — в ніч на 15 липня, о 3:00 за київським часом.

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Збірна Аргентини

Національна команда Аргентини зразково провела груповий етап Кубку Америки, здобувши три "сухі" перемоги. У першому турі аргентинці здолали Канаду, у другому виявилися сильнішими за Чилі, а в третьому здобули перемогу над Перу.

Першим суперником у плейоф став Еквадор. Підопічні Ліонеля Скалоні не змогли перемогти в основний час і все вирішувалося у серії пенальті, де свою майстерність продемонстрував Еміліано Мартінес. А у півфіналі Аргентина знову зустрілася з Канадою та знову впевнено її здолала.

Збірна Колумбії

Колумбія стала єдиною командою, що перемогла в групі, не набравши максимум балів. У третьому турі вона розписала мирову з Бразилією. Також підопічні Нестора Лоренсо перемогли Парагвай у першому турі та Коста-Рику в другому.

У чвертьфіналі колумбійці зустрілися з Панамою, і знищили її з рахунком 5:0. А у півфінальному матчі проти Уругваю здобули мінімальну перемогу. Зазначимо, що команди той матч догравали в десятьох.

У збірної Колумбії перед фіналом Копа Америка є одна втрата. Через отриману червону картку матч пропустить захисник Крістал Пелеса Даніель Муньйос.

Історія зустрічей

Команди зустрічалися між собою 39 разів. Тотальна перевага на боці Аргентини (+22=8-9). Також аргентинці забили на 32 м'ячі більше.

Перший матч відбувся у 1945 році та став найбільшою перемогою Аргентини в історії протистояння. Той поєдинок завершився з рахунком 9:1. А найбільша перемога Колумбії — 5:0, відбулася 5 вересня 1993-го. Останній матч команди зіграли у лютому 2022 року у кваліфікації до чемпіонату світу. Тоді мінімально виграла Аргентина.

Список викликаних футболістів

Збірна Аргентини

Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Франко Армані (Рівер Плейт), Херонімо Рульї (Аякс);

Захисники: Гонсало Монтьєль (Ноттінгем Форест), Науель Моліна (Атлетіко), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Херман Песселья (Бетіс), Лукас Мартінес Кварта (Фіорентина), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Маркос Акунья (Севілья), Ніколас Тальяфіко (Ліон);

Півзахисники: Гвідо Родрігес (Бетіс), Леандро Паредес (Рома), Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль), Родріго Де Пауль (Атлетіко), Есекьєль Паласіос (Баєр), Енцо Фернандес (Челсі), Джовані Ло Чельсо (Тоттенгем);

Нападники: Анхель Ді Марія (Бенфіка), Валентін Карбоні (Монца), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед), Ніколас Гонсалес (Фіорентина), Лаутаро Мартінес (Інтер), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті).

Фото: Getty Images

Збірна Колумбії

Воротарі: Девід Оспіна (Аль-Наср), Каміло Варгас (Атлас), Альваро Монтеро (Міллонаріос);

Захисники: Давінсон Санчес (Галатасарай), Сантьяго Аріас (Байя), Йеррі Міна (Кальярі), Даніель Муньос (Крістал Пелес), Хоан Мохіка (Осасуна), Джон Лукумі (Болонья), Карлос Куеста (Генк), Деівер Мачадо (Ланс).

Півзахисники: Хамес Родрігес (Сан-Паулу), Матеус Урібе (Аль-Садд), Хефферсон Лерма (Крістал Пелес), Хуан Фернандо Кінтеро (Расинг), Джон Аріас (Флуміненсе), Хорхе Карраскаль, Кевін Кастаньйо, Річард Ріос (Палмейрас), Ясер Асприлья (Вотфорд);

Нападники: Луїс Діас (Ліверпуль), Рафаель Сантос Борре (Інтернасьонал), Мішель Борха (Рівер Плейт), Луїс Сіністерра (Борнмут), Джон Дуран (Астон Вілла), Джон Кордова.

Фото: Getty Images

Цифри й факти

Це ювілейна 40 зустріч між збірними Аргентини та Колумбії. Впевнена перевага в аргентинців (+22=8-9);

Аргентинці забили 81 м'яч у ворота Колумбії, а пропустили 49;

Востаннє Аргентина перемагала колумбійців на Копа Америка в основний час ще у 2007 році;

Аргентинці ніколи не забивали колумбійцям у товариських матчах;

З 5 матчів у плейоф турнірів між цими командами 3 завершилися серією пенальті, ще по 1 перемозі у кожної зі збірних;

Аргентина не програла жодної серії післяматчевих пенальті у протистоянні з Колумбією;

Якщо фінал Копа Америка переходив у серію пенальті, то Аргентина програвала;

Єдина перемога Колумбії в Кубку Америки відбулася у 2001 році. У 1975-му вона виходила у фінал, проте програла Перу в триматчевому протистоянні;

За останні 62 поєдинки Аргентина програла лише двічі;

Колумбія не програє рекордні для себе 28 матчів поспіль;

Збірна Аргентини дорожча за Колумбію майже вдвічі (805 проти 282,9 мільйона євро );

); Склад аргентинської команди трохи доросліший за збірну Колумбії (28,6 проти 28,3 років);

Найбільша перемога Аргентини — 9:1 у 1945 році, у Колумбії — 5:0 у 1993-му;

Команди ніколи в історії не перетиналися у фіналі турнірів.

Де дивитися

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Коефіцієнти від Фавбет

Перемога Аргентини — 2,23;

Нічия — 3,05;

Перемога Колумбії — 4,40.

Прогноз Чемпіона

Перемога Аргентини — 2:1.