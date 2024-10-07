Мессі разом із родиною відвідав матч сина за юнацьку команду Інтер Маямі
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі відвідав матч свого старшого сина Тьяго за юнацьку команду Інтер Маямі.
Відомий футболіст завітав на гру не сам, а разом із дружиною та іншими двома дітьми – Матео та Чіро.
"Вболіваємо за Тьяго сьогодні", – написала у соцмережах Антонелла.
Зазначимо, що старший син Мессі виступає за команди U-11 та U-13 в Інтер Маямі. Середня дитина родини аргентинця, Матео, також тренується у юнацькій команді американського клубу.
Нагадаємо, Ліонель перейшов до команди Девіда Бекхема влітку 2023 року на правах вільного агента. За цей час клуб зумів виграти Кубок ліг та регулярний чемпіонат МЛС.