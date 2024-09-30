Мессі відсвяткував гол у матчі МЛС в стилі героя коміксів

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі нещодавно відзначився голом у матчі МЛС проти Шарлотт (1:1).

37-річний аргентинець влучно пробив з-за меж штрафного майданчику, після чого зробив позу залізної людини із коміксів Marvel.

Це вже не перший раз, коли Мессі святкує гол у стилі супергероїв. Футболіст вже показував людину-павука, чорну пантеру та Тора.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Ліонеля 15 голів та 15 асистів у 16 матчах МЛС.

Читайте також : Мессі покине Інтер Маямі задля повернення в рідний клуб – джерело

Контракт капітана збірної Аргентини з клубом розрахований до кінця 2025 року.