Мессі відсвяткував гол у матчі МЛС в стилі героя коміксів
Мессі та Залізна людина
Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі нещодавно відзначився голом у матчі МЛС проти Шарлотт (1:1).
37-річний аргентинець влучно пробив з-за меж штрафного майданчику, після чого зробив позу залізної людини із коміксів Marvel.
Це вже не перший раз, коли Мессі святкує гол у стилі супергероїв. Футболіст вже показував людину-павука, чорну пантеру та Тора.
Нагадаємо, цього сезону на рахунку Ліонеля 15 голів та 15 асистів у 16 матчах МЛС.
Контракт капітана збірної Аргентини з клубом розрахований до кінця 2025 року.